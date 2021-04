Juan Cruz Real: ultimátum y cuándo podría ser despedido el técnico del América

América perdió un nuevo partido en la Copa Libertadores. El cuadro escarlata tuvo momentos de buen fútbol ante el Atlético Mineiro en Brasil, pero no pudo evitar la caída en la segunda fecha de la fase de grupos. La situación se complicó para el técnico Juan Cruz Real, teniendo en cuenta las posibilidades de clasificar a la fase de octavos de final.

Precisamente, el técnico argentino sigue estando en la mira de aficionados y una parte de la prensa del Valle del Cauca, los cuales cuestionan el desempeño americano en la Liga y en la Copa Libertadores. Así las cosas, el futuro de Juan Cruz Real estaría en riesgo. Su continuidad podría tener una fecha límite, la cual no es otra que el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga Betplay frente a Millonarios el próximo sábado.

Una eliminación ante los embajadores terminaría por condenar al estratega campeón de la temporada 2020. La directiva podría tomar la decisión, buscando al menos revertir el camino en la Libertadores para tratar de alcanzar un milagroso paso a la siguiente fase del torneo surcontinental.

Cabe señalar que América perdió en el primer partido de la Copa como local frente a Cerro Porteño de Paraguay. Luego cayó, también en casa, ante Millonarios, previo al enfrentamiento ante el Mineiro, club que a todas luces parte como favorito para dominar su zona en el principal torneo de la Conmebol.

"Cuando salimos campeones tuvimos la posibilidad de irnos y nos quedamos por la oportunidad que nos dieron de mostrar nuestro trabajo. No quise sacar ventaja y decidimos quedarnos tratando de que el proyecto siga. En febrero tuve otra oportunidad y nuevamente decidimos quedarnos. Cuando hago las cosas las hago hasta el final. He cumplido con muchas cosas que nos planteamos cuando llegamos", dijo Juan Cruz Real en Antena 2, dejando claro que su intención no es renunciar.