Juárez estalla tras las críticas a Nacional: "todo se nos está juzgando"

Efraín Juárez, director técnico de Atlético Nacional, ofreció sus declaraciones tras la derrota de su equipo ante Millonarios en la tercera fecha de los cuadrangulares de la Liga Betplay. En su análisis, el entrenador destacó varios aspectos del juego y la preparación del equipo, al tiempo que reflexionó sobre los detalles que marcaron la diferencia en el resultado final.

“Habíamos analizado bien al rival. Era un equipo que se replegaba bien y que cada vez que hacen un gol tienen la posesión del balón. Hubo una desatención en la pelota parada, pero hicimos lo que teníamos planeado. Es una derrota que duele y ahora toca sacar los tres puntos en casa”, señaló Juárez al referirse al plan de juego y la respuesta de sus dirigidos.

El técnico valoró el desempeño del equipo en términos generales, aunque reconoció la falta de eficacia en momentos clave. “Hicimos todo lo planeado con opciones y transiciones. Desafortunadamente no tuvimos toma de decisión en el último pase, pero lo metimos en su arco, pero desafortunadamente no estamos siendo contundentes. Me voy tranquilo por el funcionamiento”.

Con respecto al futuro inmediato, Juárez manifestó confianza en la preparación para el siguiente compromiso. “Tenemos dos días para preparar el partido y la gente sabe que nosotros vamos a salir a matarnos. Con la paciencia y como venimos jugando, tampoco hay que cambiar y hacer magia porque hoy dos detalles nos definen el juego”.

El entrenador también abordó las críticas que se han generado en torno al rendimiento del equipo y la presión sobre sus jugadores. “Estamos en un momento en el que todo se nos está juzgando y se nos ve con una lupa. Los jugadores están a más de 180 palpitaciones por minuto. Es muy difícil contenerse. Es el orgullo de pertenecer a esta institución. Yo no le puedo decir a mi jugador que no bese el escudo, que no se sienta orgulloso por portar esa camiseta. Jamás lo voy a hacer”.

Finalmente, Juárez subrayó la importancia del trabajo colectivo y de los ajustes necesarios para obtener resultados positivos. “Nos ganan el partido por una pelota parada y no tiene nada que ver con funcionamiento. Tuvimos ocasiones, contragolpes, pero sí se cumplió los objetivos con los cambios. Esto no es de uno o dos, es de todo el equipo”.