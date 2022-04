Juega en Junior, lo quiere Gamero y sería el primer fichaje de Millonarios; ya hubo contactos

A Millonarios le restan tres partidos para conocer si culminará el todos contra todos con el famoso punto invisible o deberá ver cómo sus rivales (Atlético Nacional y Deportes Tolima) terminan de primero y segundo.

No obstante, en la junta directiva ya piensan en lo que será el otro semestre, por lo que comenzó a trascender que ya estarían buscando los jugadores que llegarían en el próximo mercado de fichajes, entre ellos dos laterales.

Le puede interesar: El plan de Gamero y Millonarios para los cuadrangulares

En el programa Pola y Bola, se conoció que Alberto Gamero estaría interesado en jugadores que ya habría dirigido en otros clubes. Precisamente, el periodista de ESPN, Julián Capera dijo que “uno que estuvo cerca de ir y es del gusto de Gamero es Walmer Pachecho”, actual jugador del Junior que no es tenido en cuenta por Juan Cruz Real.

No obstante, el mismo periodista agregó que “dificultades las hay”, pero no significa que no se pueda dar el fichaje, por lo que recordó el caso de Larry Vásquez, quien llegó a Millonarios este semestre.

Vea también: ¿Cuándo cumple años Millonarios?

Por lo pronto, habrá que esperar lo que pase en las siguientes semanas, pues Millonarios jugará este fin de semana ante Patriotas en el estadio La Independencia.