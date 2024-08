Jugador de América apuntó contra Farías: “Había situaciones que no me gustaban”

América de Cali encontró sede para jugar los próximos partidos en condición de local. Su nueva casa será el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio, en donde actualmente juega Llaneros FC. La alcaldía le tendió la mano al equipo de Jorge ‘Polilla’ Da Silva para disputar, en teoría, tres partidos, contra Deportes Tolima, Jaguares de Córdoba y Deportivo Pereira en el mes de septiembre.

Jorge ‘Polilla’ Da Silva llegó para reemplazar a César Farías de la dirección técnica. El cambio se vio de manera inmediata, pues varios jugadores estaban inconformes con la idea del entrenador venezolano. Jáder Quiñones fue el primero en hablar sobre la relación con el entrenador ex selección de Bolivia, “con el profe Farías los primeros partidos comenzamos bien, pero poco fue cayendo el grupo por la falta de comunicación entre el profe y el grupo, la información no se entendía o no era bien recibida”.

Vea también: América recibe buena noticia para visitar a Bucaramanga en Liga BetPlay

Pero, Jáder Quiñones no fue el único en pensar de esa manera. Franco Leys, volante de marca argentino llegó en 2023 a la institución por pedido de Alexandre Guimaraes. El mediocampista tuvo cabida en el club y se ganó el puesto. Sin embargo, los constantes cambios de técnico lo afectaron y con Farías, fue más suplente que cualquier otra cosa.

Jorge Da Silva confió en él y arrancó como titular en los primeros dos partidos. Franco Leys explicó que la tarjeta amarilla contra Nacional le hizo perder la posición tras el gran repunte de Éder Álvarez Balanta que se ganó el puesto. Ahora, con la infortunada lesión del bogotano, probablemente, el argentino vuelva a adueñarse del mediocampo.

FRANCO LEYS REVELÓ QUÉ HUBIESE PASADO SI SE QUEDABA CÉSAR FARÍAS

Franco Leys le brinda alternativas al ‘Polilla’, pues es un jugador que conoce bien el mediocampo y la zaga central como quiera alinearlo el entrenador. Aunque tuvo ofertas de un club argentino, Leys explicó en Zona Libre de Humo que, “el semestre pasado solo jugué 3 partidos y aposté a quedarme porque el profe me quería”.

Le puede interesar: América anunció su sede para los partidos de local en la Liga Betplay: oficial

De hecho, aseguró que la ‘culpa’ de su posible salida era por el entrenador venezolano. Pues, en otra de las declaraciones para el mismo medio, aseveró, “habíamos decidido partir, había situaciones que no me gustaban y si seguía Farías lo más seguro es que no jugara”. Le cayó como una solución la contratación de Jorge ‘Polilla’ Da Silva para quedarse.

Si César Farías hubiese seguido, probablemente, Franco Leys hubiese tomado una de esas ofertas de Argentina al saber que no iba a ser importante en el América, así como sucedió mientras el venezolano dirigió a los escarlatas.