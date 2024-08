Jugador de Millonarios respondió a rumores de posible renuncia: la verdadera razón

Millonarios se prepara para afrontar nuevamente la Liga BetPlay cuando regrese después de los partidos aplazados enfrentando a Águilas Doradas en condición de visitante. Con la duda de Radamel Falcao García por una fractura en el segundo metacarpiano, que ha venido evolucionando, el ‘Tigre’ no sería de la partida y podría volver contra Patriotas en el Estadio Bello Horizonte de la ciudad de Villavicencio.

Aunque todavía no hay claridad con el panorama de Falcao García, todos los caminos indican que no estaría en el partido en Sincelejo. Pero no sería la única duda en un momento de rumores que surgieron con el futuro del mediocampista cartagenero, Juan Carlos Pereira. Pues, durante una semana larga, se ha hablado de la posibilidad de que el volante deje a Millonarios, acusando falta de minutos.

Juan Carlos Pereira solo ha disputado ocho minutos en el inicio del campeonato, pese a que ha sido un jugador solución para Millonarios en temporadas pasadas. Salió de Unión Magdalena y firmó en 2020 con el club bogotano a la par de Alberto Gamero. Estuvo convocado ante Atlético Bucaramanga, pero no sumó en cancha. A partir de ese momento, misteriosamente dejó de estar para Gamero contra Nacional, Alianza y Tolima.

JUAN CARLOS PEREIRA DESMINTIÓ SU SALIDA DE MILLONARIOS

Los rumores no han dejado de impactar al jugador de Millonarios con una posible renuncia marcando su salida de la institución bogotana reclamando la falta de minutos que ha tenido en estos primeros partidos de la Liga BetPlay 2024-II. Pero, fue el mismo Juan Carlos Pereira que respondió a las informaciones que están rondando.

Por la cantidad de información apuntando a su salida del club, Juan Carlos Pereira utilizó las redes sociales para referirse a la situación que se ha vuelto tendencia en todas partes. “Quiero aclarar una noticia que está saliendo sobre mi estadía en Millonarios y que es totalmente falsa, puesto que si no he jugado los últimos partidos es porque estaba lesionado (discopatía) y por último y más importante, estoy muy feliz en mi equipo. SML”, explicó en X.

Además, se confirmó que poco a poco, Millonarios ha venido recuperando jugadores que se han sumado para los próximos juegos. Daniel Cataño regresó a los entrenamientos y podría ser una solución en la creación del club y el jueves 15 de agosto, Juan Carlos Pereira volvió a entrenar con la institución albiazul.