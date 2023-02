Jugador del Tolima se solidarizó con Millonarios: "se debe marcar un precedente"

La agresión contra Danielo Cataño en la previa del duelo entre Millonarios y Tolima dejó varias reacciones al respecto. Los jugadores del cuadro visitante decidieron retirarse del terreno de juego ante la falta de seguridad para que el partido se disputara.

Posterior a lo sucedido, el capitán de Millonarios, Macalister Silva manifestó que era necesario suspender el partido por el bien y la seguridad de todos los involucrados en el partido. Del lado de Tolima también llegaron algunas palabras de solidaridad por lo sucedido.

Julián Quiñones, capitán del Deportes Tolima, mostró su solidaridad con el complicado momento que vivió su colega dentro del terreno de juego. Para la voz de mando del onceno tolimense dentro del terreno de juego, lo sucedido es algo que no debe repetirse.

"No vi bien lo que pasó porque me agarró de espalda, pero dicen que hubo una agresión contra nuestro colega Cataño y son cosas que no deben de pasar, independientemente de lo que haya pasado con el jugador, son cosas del fútbol. Se debe marcar un precedente en los estadios y esperar que por el bien del fútbol no vuelva a pasar esto. Que el espectaculo nunca se ve manchado", inicio el futbolista del cuadro vinotinto.

Y finalizó: "Creo que hay que marcar un precedente porque han pasado muchas cosas en nuestro fútbol. Por mí está bien que no se juegue el partido, hoy le tocó a Cataño y mañana puede ser uno de nosotros. Para nuestro fútbol esto no nos hace ver bien. Vino mucha gente y niños a acompañarnos y que presencien un acto de estos, no es justo. Hay que recapacitar".

Por ahora, no se conoce cuáles serán las acciones disciplinarias por parte de la Dimayor. Todo apunta a que podría haber una fuerte disputa legal al respecto.