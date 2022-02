Jugador denuncia robo de 60 millones de pesos: en 8 minutos vaciaron sus cuentas

En las últimas horas, el futbolista del Deportes Quindío, Darío Rodríguez dio a conocer a través de sus redes sociales la manera cómo le fueron hurtados de su cuenta bancaria la grandiosa suma de 60 millones de pesos en ocho minutos.

Según el atacante, "fui víctima de robo en la ciudad de Bogotá, me robaron mi celular y la persona accedió a mi cuenta del banco BBVA; me hurtó mi dinero haciendo transacciones primeramente inusuales en mí, como lo son avances de tarjeta de crédito que nunca he hecho, y transferencias por altos montos a otras cuentas, en un periodo de tiempo de 12 minutos”.

Le puede interesar: Las mujeres que inspiran a Luis Díaz y disfrutan el fichaje a Liverpool

Ante este hecho, se comunicó con la entidad bancaria y en vista que recibió una respuesta “negativa” a su queja, “me tocó hacer esto público y más cuando es evidente que fue un fraude y un robo, pues el banco no rechazó, ni bloqueó las transacciones viendo claramente avances inusuales que en otras oportunidades yo he hecho” como son “transacciones a familia; un ejemplo de montos de un millón de pesos y a la tercera se me rechaza por seguridad y eso está muy bien porque es por seguridad de mi plata y mi cuenta”.

Mientras que el atacante espera que se resuelva el caso y se devuelva la suma, se prepara para jugar ante Boyacá Chicó por la fecha 5 del Torneo Betplay donde ocupa la casilla 10 con tan solo dos puntos de nueve disputados.

Vea también: Millonarios duerme tranquilo con Álvaro Montero: Partidos que lleva con el arco en cero