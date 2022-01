"Jugando de esta manera tenemos mucha chance de entrar a los 8": Cardetti confía en su Santa Fe

Independiente Santa Fe vivió su segundo partido de la Liga BetPlay en donde recibió a Águilas Doradas y al término de los 90 minutos dejó un contundente 3-0, de paso, generando buenas sensaciones entre su hinchada.

De tal manera, posterior al compromiso en mención, Martín Cardetti, timonel del 'expreso rojo' atendió a la prensa, dejando claro que se siente satisfecho con lo realizado por sus pupilos.

De entrada, el argentino comentó que "la ansiedad nos jugó a todos en el primer partido. El grupo se mostró más tranquilo", sugiriendo una de las claves para el éxito de este martes.

Así mismo, afirmó que el equipo plasmó lo planteado en el transcurso de la semana, pues "hoy me hicieron sentir identificado con lo que queremos".

Entre tanto, "todos los partidos pensamos en el que viene y jugando de esta manera tenemos mucha chance de entrar a los 8", augurando éxitos en los duelos vecinos para el elenco bogotano.

Además, ofreció un dato curioso con relación al primer gol del juego, el cual fue desde los 'once pasos' por parte de Morelo, dado que "nunca miro los penales, le dije en la semana a Wilson. No sé si es cábala, pero prefiero no mirarlos".

Por último, cuando se le inquietó respecto a la más reciente contratación del equipo, Yulián Anchico, recalcó que "es un referente, un jugador que ganó muchísimo en el club, lo vi entrenar y creo que aún puede darle muchísimo al equipo".

Así, el 'Chapulín' Cardetti dormirá tranquilo en las próximas noches, y estará enfocado en el próximo duelo liguero, el cual será frente a Cortuluá como visitante, y está pactado para el sábado 29 de enero desde las 2:00 p. m. (hora colombiana).