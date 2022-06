Julio Comesaña dejó en duda su continuidad en Medellín: "Hay que evaluar"

Deportivo Independiente Medellín cumplió una destacada campaña en el primer semestre de 2022 al clasificar a los cuadrangulares y disputar hasta la última fecha la clasificación a la final.

A pesar de lograr el boleto a la serie por el título, el conjunto 'poderoso' tuvo puntos muy altos en su rendimiento.

Tras finalizar el semestre, el director técnico uruguayo Julio Avelino Comesaña encendió las alarmas al interior de la institución, ya que dejó en duda su continuidad.

"Tengo contrato con el club hasta diciembre, no hemos tenido ninguna conversación con respecto al proyecto para el segundo semestre. Estaré a la espera, salimos a vacaciones, y estaré a la espera de una conversación. Hay que evaluar y revisar. Hay tantas cosas por hacer y muy poquito tiempo".

Comesaña dejó claro que su contrato está hasta diciembre, pero su continuidad depende de los planes que tengan los directivos.

"Por más que tenga contrato, el club si piensa que no se debe seguir o quieren hacer otra cosa hablamos. Y si tengo que agarrar la maleta e irme, habló y digo que me voy. No me amarra ningún dinero, mi compromiso es con el trabajo".

Finalmente, Julio Comesaña explicó que quedó satisfecho con el rendimiento del equipo y los objetivos que se cumplieron.

"Estoy satisfecho con el plantel por lo que hizo y los resultados. Estoy feliz con lo que hizo el equipo, cumplimos con los objetivos. El equipo creció, pero es un equipo que hay que seguir construyendo, hay mucho qué hacer. Si están dadas las condiciones bien, si no habrá otras personas que se encarguen".