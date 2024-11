Junior enfrenta mala noticia antes del partido vs Once Caldas: preocupación total

Siguen adelante los cuadrangulares finales de la Liga Betplay y tras el compromiso entre Santa Fe y Millonarios se dio por terminada la segunda fecha del calendario.

Ahora, este miércoles 27 de noviembre se disputa la tercera fecha de las finales en el Grupo B, en donde se encuentra Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali y Once Caldas.

Sin duda, este grupo de la Liga Betplay es el que más chances tiene para los equipos, pues solo hay una diferencia de tres puntos entre el primero y el último de la zona.

Para la tercera fecha, Deportes Tolima, líder con cuatro puntos, se mide ante América de Cali, último con solo una unidad. Por otro lado, Junior visita al Once Caldas con la necesidad de sumar de a tres puntos.

Pese a esto, el equipo dirigido por César Farías se enfrenta a una mala noticia de cara al enfrentamiento, pues el equipo Tiburón no ha conseguido un triunfo en Barranquilla desde hace tres años, pues la última vez que Junior ganó en el Palogrande de Manizales fue en la Liga 2021-1 donde obtuvo un marcador 2-1 con los goles de Miguel Ángel Borja y Fredy Hinestroza.

Ante esto, el equipo barranquillero buscará tener su mejor forma para conseguir un resultado más que positivo que no lo aleje de la parte alta de la tabla de posiciones para seguir con opciones de cara a la disputa de una final.

Resultados de Junior como visitante ante Once Caldas

Once Caldas 0-0 Junior - Liga 2024-II

Once Caldas 2-0 Junior - Liga 2023-I

Once Caldas 1-0 Junior - Liga 2022-I

Once Caldas 1-2 Junior - Liga 2021-I

Once Caldas 0-1 Junior - Liga 2019-I

Once Caldas 1-0 Junior - Liga 2018-II

Once Caldas 3-2 Junior - Liga 2017-II