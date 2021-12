Junior goleó a Pereira y mete presión en su grupo de cuadrangulares

En el estadio Metropolitano de Barranquilla se jugó la fecha 4 de los cuadrangulares finales de la Liga Betplay del grupo A. Junior recibía al Deportivo Pereira con la ilusión de seguir con vida para pelear su paso a la final del FPC, pero sabía que el elenco ‘matecaña’ era un rival duro para vencer.

No obstante, el equipo de Arturo Reyes logró quedarse con la victoria gracias a las anotaciones de Daniel Rosero (23) y Edwuin Cetré (29) y (66) que le dieron un respiro a los 'tiburones'.

El primer tiempo estuvo marcado por un dominio total de Junior, a pesar que Pereira intentó en los primeros minutos sorprender a los locales. A los tres minutos, los ‘tiburones’ ya estaban asustando a los pereiranos por intermedio de Fabián Sambueza, quien aprovechó un centro rastrero de Fredy Hinestroza, pero su disparo impactó en Diego Sánchez y se fue para el tiro de esquina.

Con esa opción, Pereira se sacudió y a los 15 minutos intentó por intermedio de Wilfrido de la Rosa, quien se inventó una jugada individual para sacarse a su marcador y con un remate suave quiso sorprender a Sebastián Viera, pero logró atajar la pelota sin problemas.

Más adelante, parecía que Pereira se iba a poner en ventaja gracias a Maicol Medina, pero su remate sorpresivo se estrelló en el palo de la mano izquierda de Viera.

Ya a los 22 minutos, el guardameta del conjunto risaraldense Harlen Castillo se empezaba a convertir en figuras tras atajarle de gran manera el tiro libre de Sebastián Viera que buscaba darle la ventaja a su equipo.

Luego de esa acción llegó el gol de Junior un minuto más tarde. El tiro de esquina fue ejecutado por Hinestroza. El mediocampista vio como Daniel Rosero se libraba de su marca y con un potente cabezazo puso en ventaja a su club para darle tranquilidad en el juego.

A los 29 minutos volvió Junior a celebrar. En esta oportunidad, el central del compromiso decretó penal, luego que ‘Chipi Chipi’ derrumbara en el área a Carmelo Valencia, pero el encargado de transformar el cobro desde los doce pasos fue Edwuin Cetré que daba la ventaja de dos goles.

En el segundo tiempo, Junior salió con la intención de seguir marcando goles para mejorar su diferencia de gol, pues Pereira se vio desconectado con las dos anotaciones en contra. Sin embargo, tuvieron que pasar siete minutos para que el visitante volviera a asomarse al pórtico de Viera. En esta oportunidad Aldair Gutiérrez aprovechó el error de Hinestroza que entregó mal; el lateral derecho tomó el balón y sacó un remate, pero su disparo se fue al saque de meta.

Junior tenía la ventaja y por eso no le preocupaba que Pereira no los atacara. Por tal razón, manejaba la pelota a su antojo, pero sin crear opciones de gol. No obstante, Cetré puso el tercero luego de presionar a Carlos Ramírez, el zaguero quiso rechazar la bola, pero su disparo pegó en el atacante 'tiburón' y este 'colgó' a Castillo para poner el 3-0 en el resultado.

Con el marcador a su favor, Reyes realizó ciertas sustituciones para cuidar a los referentes de su equipo, pues en la próxima fecha jugará ante Deportivo Cali, mientras que Pereira visitará ante Nacional.