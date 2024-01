Junior no utilizaría a uno de sus refuerzos en la Superliga contra Millonarios

Junior de Barranquilla se prepara para debutar oficialmente en la temporada 2024 cuando reciba este jueves 18 de enero a Millonarios en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en el partido de ida de la Superliga BetPlay.

A pesar de que el principal objetivo del equipo 'rojiblanco' es conquistar el título, también se espera que se presenten oficialmente a Rafael Pérez, Fabián Cantillo, Carlos Cantillo, Víctor Cantillo, Roberto Hinojosa, Bryan Castrillón, Yimmi Chará y Marco Pérez, quienes llegaron a la institución barranquillera como refuerzos para el nuevo año.

Rafael Pérez no podría debutar

Aunque hay grandes expectativas, en Junior de Barranquilla no se define la presencia o no del defensor central Rafael Pérez. Y es que al club 'rojiblanco' no ha llegado la documentación oficial por parte de San Lorenzo de Argentina, anterior equipo de Pérez.

El equipo argentino no ha facilitado el 'transfer' internacional para que Pérez juegue en Junior, teniendo en cuenta que no estuvieron de acuerdo con su salida.

Desde San Lorenzo se argumenta que el defensor aún tenía contrato y que además se pagó la deuda que tenían con el futbolista. De esta manera, Pérez no podía salir de la institución de Almagro.

A pesar de lo informado, Rafael Pérez aseguró que no recibió la totalidad del dinero que le adeudaban, por lo que acudió a la FIFA para ser jugador libre.

Se espera que en los próximos días la FIFA defina la situación de Pérez, teniendo en cuenta que Junior acudió a este organismo para obtener el permiso oficial para inscribir al jugador.