Junior perdería un referente: tiene cinco ofertas; tres del exterior

Para nadie es un secreto que el debut del Junior de Barranquilla no fue el mejor después de una dura derrota contra Atlético Bucaramanga, actual campeón. Pues, el elenco barranquillero tuvo superioridad numérica casi todo el partido tras la expulsión de Fabry Castro.

La derrota por la mínima diferencia del Junior no fue lo peor, pues Arturo Reyes perdió a varios jugadores para este arranque de la Liga BetPlay. Carlos Bacca no estuvo en el primer partido, al igual que Déiber Caicedo. Justamente, el ex Deportivo Cali es el que más preocupa, dado que no pudo arreglar su contrato con el cuadro atlanticense.

A Déiber Caicedo y Junior se les acaba el tiempo. El extremo tendrá que arreglar su contrato antes del 31 de julio, dado que el préstamo era de un año, fue el mismo jugador que confirmó que no ha firmado su extensión, “estoy haciendo una buena pretemporada. Tengo contrato hasta el 31 de julio. Estoy haciendo la pretemporada y hay que ver qué va a pasar”.

Con este panorama, tal parece que no será sencillo que el Junior pueda quedarse con el extremo que le pertenece al Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer de los Estados Unidos.

JUNIOR Y DÉIBER CAICEDO SE DISTANCIAN: HAY CINCO OFERTAS DE CLUBES

Sin duda alguna, Déiber Caicedo es un futbolista que interesa mucho a grandes clubes de Colombia. El exjugador del Deportivo Cali tiene que definir su futuro para la Liga BetPlay 2024. Cumpliendo su contrato con Junior, Atlético Nacional es uno de los clubes que quiere dar el golpe y asegurarlo.

Pilar Velásquez, periodista de Win Sports, señaló que, “me contaron que hace dos meses, Déiber Caicedo es esa opción. Lo que me dicen a mí es que sigue siendo una opción. Pregunté literalmente, ¿se reactivó?, “sí se reactivó, es un extremo que queremos, nos gusta muchísimo. Hay que hablar con su equipo canadiense y empezar a destrabar esa posibilidad”".

Por otro lado, Mariano Olsen, periodista argentino de Win Sports reveló que hay cinco ofertas por Déiber Caicedo. Medellín ofrece compra total, mientras que Nacional quiere un préstamo. Además, en México, Brasil y Argentina también llama la atención. Si no arregla su contrato, regresará a partir del primero de agosto al Vancouver Whitecaps.