Junior va por más: dos fichajes que serían anunciados en próximos días

El cuadro dirigido por el estratega Luis Amaranto Perea comienza a preparar lo que será su debut en la Liga, Copa Betplay y los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde el elenco ‘tiburón’ deberá enfrentar al club paraguayo, Libertad, el próximo 14 de julio en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El elenco barranquillero aún no ha dado a conocer los fichajes que tendrá para este semestre, por lo que los hinchas del equipo del Atlántico esperan con ansias saber estos nombres; no obstante, se ha rumorado que el primer fichaje sería el mediocampista ex Selección Colombia, Alexander Mejía, quien en días pasados rescindió el contrato con Libertad, precisamente.

Hay que decir que había trascendido que Mejía llegaría como nuevo refuerzo de Atlético Nacional, ya que Alejandro Restrepo habría aprobado su arribo para cubrir el mediocampo, el cual tuvo ciertos problemas en los torneos que disputó el ‘verde de la montaña’ en el semestre anterior.

Y es que también se dijo que Nacional ni siquiera le habría hecho una oferta al volante, por lo que el equipo barranquillero aprovecharía que Mejía es agente libre y solo tendría que negociar el salario que ganará con Junior en este semestre.

Por otra parte, el equipo de Amaranto Perea también estaría negociando la llegada del lateral derecho de La Equidad, Walmer Pacheco a quien solo le faltaría el ‘ok’ de los galenos para anunciarlo como nuevo jugador del Junior.