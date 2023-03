Junior ya eligió técnico; es mundialista, "ya hablaron con él" y falta el sí del DT

Junior de Barranquilla se ha decantado por el técnico que quiere para reemplazar a Arturo Reyes y salir de la crisis de resultados que tiene a los de Barranquilla en los últimos lugares de tabla en la Liga Betplay.

Se trata de Reinaldo Rueda. De acuerdo a Francisco 'Pacho' Vélez, en el programa En La Jugada de RCN Radio, "ya hablaron con él" y falta la respuesta del estratega vallecaucano.

"Reinaldo Rueda será técnico del Junior. Están hablando con él, ya ha habido reuniones, ha habido conversaciones y son detalles. Es el candidato 'number one', triple A para ser técnico del Junior", dijo Vélez este lunes.

"Él es un técnico ganador, últimamente más en clubes. Es un hombre que miran de para arriba, como miran a Osorio o Pinto. Son técnicos que no miran 'face to face', sino que miran hacia arriba. Ya hay ahí un grado de respeto que no generan otros técnicos", añadió.

Vale señalar que la salida del técnico Arturo Reyes, tras la derrota frente a Envigado el domingo, se aceleró, teniendo en cuenta que los rojiblancos solo han sumado una victoria hasta el momento, más allá de las expectativas.

De acuerdo a lo que se supo este lunes, la familia Char, la mandamás del club 'tiburón', tomó la decisión de dar un giro radical y nombrar a un entrenador de recorrido mundialista.

Se habló incluso de tener en los planes a entrenadores extranjeros como el venezolano Rafael Dudamel, el brasileño Luis Felipe Scolari, así como los argentinos José Pekerman y Gustavo Alfaro.