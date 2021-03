La confesión de Guimaraes: ¿América o Nacional? ¿a quién prefiere?

Alexandre Guimaraes, técnico de Atlético Nacional, habló con ‘Planeta Fútbol’ de Antena 2 del presente del equipo antioqueño. No obstante, respondió una curiosa pregunta sobre en dónde se ha sentido mejor, en América o en el elenco ‘verdolaga’. Tras el cuestionamiento, el entrenador con una risa nerviosa fue muy sincero y respondió que el haber hecho historia con la ‘Mecha’ fue algo muy lindo, hecho que quiere repetir en el ‘Rey de Copas’ colombiano.

"Yo creo que no voy a hacer aquí demagogia porque no soy político, pero la verdad es que en los dos me he sentido muy bien. Sé que no es fácil dentro de la historia del fútbol colombiano pasar de un equipo grande a otro equipo grande seguido, tal vez con un lapso de tiempo se puede entender; pero en el caso de nosotros no ha sido tan frecuente acá en Colombia”, aclaró Guiamaraes.