La propuesta en la Asamblea de DIMAYOR que no gustó: "hubo zafarrancho

La Liga BetPlay 2024-II continúa en busca de definir a los dos finalistas del segundo semestre y, por supuesto, al campeón de fin de año. Este miércoles y jueves 20 y 21 de noviembre inicia la primera fecha de los cuadrangulares semifinales en busca de empezar a encaminar el camino en esta fase y así, empezar a certificar la definición del título.

Por el Grupo A, pelean Independiente Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Pasto. Una zona vibrante que probará a cada uno de los equipos para ver de qué están hechos. En el B, América, Junior, Deportes Tolima y Once Caldas lucharán. Pero, en medio de esta fiesta de los cuadrangulares, el balompié colombiano no es ajeno a múltiples polémicas.

Vea también: Cupos a Copa Libertadores del FPC cambiarían; la propuesta de Dimayor

Las reiteradas provocaciones que solo conllevan a sanciones deportivas y económicas, además del disgusto de clubes por las decisiones que toman la DIMAYOR genera muchas más dudas en los participantes de los torneos colombianos.

Con la necesidad de aclarar varios aspectos y de definir temas varios como el descenso, la clasificación a torneos internacionales, entre otros, este lunes 18 de noviembre se llevó a cabo la Asamblea de la DIMAYOR en donde hablaron de los cambios que tendrían las competencias locales en el 2025.

Justamente, uno de los temas que poco o nada gustó fue el posible torneo de reservas y la tercera categoría del Fútbol Profesional Colombiano. “Donde sí hubo un zafarrancho fue cuando se mencionó la C. Inmediatamente la B se opuso”, mencionó Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores de Antena 2.

LA PROPUESTA QUE POCO O NADA GUSTÓ

Carlos Antonio Vélez expuso que entre las propuestas de Fernando Jaramillo que llevó a la Asamblea de la DIMAYOR estaba un tema del que se ha hablado mucho. Las diferentes ligas de otros países de Sudamérica tienen más de dos divisiones y es lo que Colombia quiere desde hace ya un tiempo.

El periodista sentenció que, “La B no quiere descenso. Si no hay plata para armar un torneo femenino, o para sostener equipos de la B y algunos de la A deben cambiar de plaza, ¿hay plata para hacer un torneo de la C? Es una pregunta nada más”.

Le puede interesar: Asamblea de Dimayor tomó importante decisión con el futuro del FPC

Además, Carlos Antonio Vélez cierra con, “Asamblea en diciembre y se espera que se tengan los resultados de la auditoría para poder hablar en serio con el presidente Jaramillo”. Una decisión polémica, de la cual se ha hablado mucho, pero que no ven con buenos ojos por la dificultad de poder mantener la economía en dichos torneos.