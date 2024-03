La situación de Atlético Nacional exige un poco de pausa

Antonio Casale también aseguró que en Atlético Nacional se debe hacer una pausa en medio de la competencia para analizar lo sucedido y "enderezar el rumbo".

"La situación de Atlético Nacional exige en este momento un poco de pausa en medio de la competencia que tendrá que seguir el barco podrá enderezar el rumbo rápidamente o no, pero de cualquier manera se requiere paciencia y me parece que ese es un gran mensaje. Me parece que es un mensaje que para algunos será difícil de asimilar, pero que incluye una verdad razonable dentro de lo que es un equipo grande. Por supuesto, cuando se habla de paciencia de un equipo grande no se puede hablar de semestres ni de años", afirmó

"Se puede hablar de que se vaya viendo poco a poco y paulatinamente el trabajo. Y reitero que es importante porque Colombia necesita a sus equipos grandes en la parte alta de la tabla para que jale a todo lo que tiene que ver con la industria deportiva, incluidos los equipos chicos, incluidos los que quieren ser grandes, incluido todo. Por eso hay que tener paciencia en Nacional, en el entorno de Nacional y en este caso en el fútbol colombiano, porque los grandes deben estar arriba. Ojalá siempre", agregó.