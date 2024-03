Pablo Repetto trazó las metas en Nacional: ¿Le bajó el dedo a la Libertadores?

Empieza la nueva era en Atlético Nacional con la ilusión latente de salir de la crisis. La eliminación de la Copa Conmebol Libertadores en manos de Nacional de Paraguay fue un golpe fuerte que se presentó días antes de que llegara Pablo Repetto a la capital de Antioquia y que fuera presentado.

Durante la presentación de Pablo Repetto como nuevo director técnico, el uruguayo sentenció que le sedujo venir al club por esa final de la Copa Libertadores en 2016 cuando dirigía a Independiente del Valle, “me llevé una gran impresión. Me sedujo el club, la gente y lo que significa en Colombia. Queremos conformar un equipo competitivo a nivel local e internacional”.

Por este mismo momento que cosechan, señaló que, “es fundamental que el equipo contagie a la gente. Lo que podemos decirle al hincha es que no podemos prometer resultados porque eso no se puede prometer, pero sí prometerle que de la mano mía y de mi cuerpo técnico, vamos a dejar todo, vamos a dejar un poquito más por el club. Si se refleja en el campo de juego, eso hará que se acerque la hinchada”.

Tras un día de entrenamiento, aseveró cómo están los ánimos, “hoy trataremos de potencializar al máximo, no podemos decir en qué estamos con pocos días. Veremos después, tendremos correcciones por hacer, creo que está más que claro. Pensaremos primero en el partido del domingo antes de decirte en qué está este equipo”.

Sobre su estilo e idea de juego, desveló lo que quiere implantar en el club, “a mí me gustan las transiciones de defensa a ataque. Me gustan los jugadores por banda con velocidad, laterales que vayan al ataque, esa es la idea primaria. Después me adapto a los jugadores. Las características a veces te hacen cambiar. En este comienzo buscaremos qué es lo mejor para lograr los resultados pronto”.

Recordó el Nacional de 2016, y trazó objetivos, “cuando lo enfrentamos era una idea similar a Independiente del Valle, con juego directo. Necesitamos a jugadores con velocidad en el fútbol moderno. Se necesitan días para plantear las cosas, y hay que ir partido a partido para ver los objetivos. No te puedo decir que tenemos como objetivo la Copa Libertadores. Hoy lo tienen los brasileños y los argentinos, nosotros tenemos es el sueño. Hoy está lejos, pero la ilusión está porque ya lo lograste dos veces. El partido contra Bucaramanga es la final de Libertadores”.

Por último, del mal trago que pasan, afirmó, “las estadísticas están para romperé, no todo lo que pasó antes, significa que va a pasar ahora. Hoy estamos enfocados en el partido del domingo, buscaremos las soluciones a las bajas que tenemos, después hablaremos de refuerzos”.