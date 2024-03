Nacional necesita primero que nada, un director deportivo que contrate bien!

A Dorlan Pabón sí hay que reconocerle todo lo que fue. Es que los números lo delatan. Él es un jugador con un recorrido amplio. Tiene en su carrera 674 partidos con 195 goles, 86 asistencias y en Nacional 197 con 72 goles, 15 asistencias; con un paso por Envigado, Italia jugó en Parma, Real Betis jugó en España, estuvo en el Sao Paulo 18 partidos, estuvo en el Valencia 18 partidos, en Monterrey 298 partidos con 88 goles y 62 asistencias; en la selección colombiana jugó 15 partidos con tres goles y una asistencia y con la Sub-23, cinco partidos, dos goles y dos asistencias, o sea que es un hombre con una carrera dilatada que nadie puede desconocer. Y de eso no se trata, se trata de hablar del hoy y el ahora.

En Nacional tuvo cuatro temporadas, una de cuatro goles, otra de cinco, otra de 18 goles en 45 partidos, entonces se trata de un jugador que venía con doble dígito en la temporada anterior, no marcaba doble dígito desde Monterrey en el 2018, o sea que las dos primeras etapas en Nacional no le dieron la cantidad de goles que sí marcó en la pasada 18 y 45. En la actual un gol en seis partidos.

Pero independiente de eso el rendimiento había bajado. Y la verdad sobre ellos cayó una responsabilidad y digo ellos, me refiero a Duque y a él particularmente, la responsabilidad de liderar como veteranos la renovación del club.

Todos los equipos del mundo están en plan renove y guardando las proporciones Nacional quiere hacer el Plan Renove que, en su momento lo hizo Millonarios. A uno les irá mejor a otros les irá peor, pero el plan es el mismo, el Plan Renove, renovar, cambiar.

Pero eso necesita una columna vertebral, necesita tener a los Lucho Díaz, a los Kross, a los Modric, etc. Tienen que estar ahí al lado de los jóvenes, entonces en Nacional esos dos tenían la responsabilidad y la verdad no fueron fieles al peso de la mochila, bajaron su rendimiento y las cosas no funcionaron como tenían que funcionar.

Y sí es cierto, estaban planillados y advertidos que terminaba su contrato y no se les iba a renovar porque había que buscar otra cosa ¿verdad? Porque es que en Nacional, si algo falta hoy por hoy, y que tendrían que mejorar ese aspecto, es el scouting.

El fracaso de las contrataciones extranjeras desde el 2017 es clamoroso y también el de algunas piezas colombianas. Si yo fuera el responsable de Nacional contrataría ya a un experimentado jefe del departamento de scouting o un director deportivo; una persona que tuviera una amplia visión y un poder de selección realmente ajustado a las necesidades.

El scouting tiene no solamente una visión deportiva sino una visión social y económica y hay que armar los perfiles en el campo grama de lo que realmente se necesita.

Estos días tuve la fortuna de participar en una charla del jefe de scouting de uno de los equipos ingleses en la universidad europea del Real Madrid. Una hora con el jefe de scouting, que explicó cómo se hacían los campogramas en los clubes más importantes de Inglaterra. Es un español. Y él explicó muy bien cómo se hacía eso y cuáles eran los ámbitos que había que observar, porque no solamente es el aspecto o el perfil deportivo de lo que se necesita sino también sus condiciones, si se puede adaptar a un ecosistema como el de X equipo, y de paso si se adapta a las condiciones económicas.

Porque usted puede tener en el perfil de un central, cuatro posibilidades, de las cuales dos muy buenas inalcanzables económicamente, otra que no es tan buena, pero que es mejor que la última, sin embargo no alcanza a tener el lleno de los requisitos para lo que socialmente necesita un grupo en el cual hay una heterogeneidad de personalidades. Y por último el aspecto económico, entonces yo, dice él, prefiero al final entender que debo hacer una unión de los tres elementos y si tengo que elegir al último, pues elegir el último porque no tengo posibilidades de otro. Hace unos unos análisis realmente valiosos.

Y yo creo que lo que está necesitando Atlético Nacional es precisamente eso, mejorar su departamento de scouting. La gente que analiza qué es lo que se debe contratar, el perfil de los jugadores y acomodarlo a las necesidades deportivas, sociales y económicas del club.

Lo que pasa es que obvio, como estos tipos a los que sacaron a patadas, tienen una venganza con los actuales dirigentes, entonces para ellos es más importante que se vaya el que los defenestró, que realmente el arreglar los problemas del club. Y yo creo que en este momento lo más urgente de Nacional es la contratación de un director deportivo. Ya después se verá lo demás.

Para el presidente de Nacional debe ser muy harto eso que está pasando porque a él le tocó hacer una situación que era institucional, la decisión de los dueños de Nacional era acabar con ese contubernio y acabar con esa copropiedad inexistente porque es que era una arteria rota económicamente, entonces se le dio una misión y entre todo lo ha cumplido. Pero obvio, esto generó unos anticuerpos muy difíciles de administrar y por ahí él puede ya tener un desgaste.

Pero eso sí tiene que quedar claro, el día que el señor Navarro renuncie o lo echen, en caso de que se llegara a dar esa situación, pues muy seguramente quien llegue va a tener que mantener los mismos delineamientos, o sea que también estos tipos se van a enfrentar a quien llegue, porque el que llegue no va a participar de lo que participaron antiguas administraciones en Nacional, o sea que les van a devolver la plata y les van a volver a entregar todas las garantías que tenían. Yo estoy absolutamente seguro que eso no va a pasar por todo lo que escucho. Y que hay un plan renove, hay un plan renove.

Entonces el que venga tiene que mantener exactamente las mismas características, los mismos planes y los mismos proyectos, entonces si están aspirando a que saliendo Navarro, en caso de que llegase a darse o llegara a darse esa situación, aspiran a que venga alguien que le devuelva los derechos o los privilegios. No, eso va a ser muy difícil. Que pueda tener otro manejo, es distinto, pero que los principios que le marcan institucionalmente los tiene que cumplir, los tiene que cumplir el que llegue.

Para mí es más importante lo deportivo. Yo creo que ellos tienen que pensar en un director deportivo y un director deportivo que conozca su oficio, porque sí, a lo mejor el que tienen sabe, pero ya fracasó, entonces tienen que buscar otra opción, simplemente una opinión de quien está viendo que lo que está pasando allá.