Las cuentas de Comesaña para meter a Junior en el grupo de los ocho

Después de la salida de Juan Cruz Real y el regreso de Julio Comesaña, Junior de Barranquilla parece haber tomado un nuevo aire, el cual le permitió remontar la serie ante Unión Magdalena y clasificar a la final de la Copa BetPlay.

Por otro lado, la situación en la Liga BetPlay no es la mejor, teniendo en cuenta que no gana hace tres partidos y en la más reciente jornada cayó en condición de visita frente a Deportivo Pasto.

Ahora, Junior se prepara para recibir este miércoles 21 de septiembre a Millonarios en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en duelo de la fecha 13 con el objetivo de retornar al triunfo.

Previo al compromiso, Julio Comesaña evitó cualquier tipo de especulación y dejó clara las cuentas que tiene para poder meter al equipo 'tiburón' entre los ocho clubes que clasificarán a los cuadrangulares semifinales.

Actualmente, Junior es 13 en el campeonato con 15 unidades y para el estratega colombo-uruguayo se necesitarán 16 para llegar a la cifra de 31 y de esta manera avanzar la siguiente ronda de la Liga.

"No me enredo mucho, hay que hacer 31 puntos, si después se entra con 30, fantástico. Adentro o afuera hay que hacer los puntos. Nosotros tenemos 15 puntos y debemos hacer 16 más", afirmó Comesaña en diálogo con El Heraldo.

Calendario de Junior en el final de la Liga BetPlay:

Fecha 13

Junior Vs Millonarios

Fecha 14

Alianza Petrolera Vs Junior

Fecha 15

Junior Vs Deportivo Cali

Fecha 16

Atlético Bucaramanga Vs Junior

Fecha 17

Junior Vs Unión Magdalena

Fecha 18

Envigado Vs Junior

Fecha 19

Junior Vs Cortuluá

Fecha 20

Jaguares Vs Junior