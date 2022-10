Las cuentas de un América que sueña con las finales: qué pasa si empata o pierde ante Unión

América de Cali afrontará en la fecha 20 de la Liga BetPlay una jornada definitiva para clasificar a los cuadrangulares semifinales cuando visite a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

El conjunto 'escarlata' cuenta actualmente con 30 puntos que lo tienen en el quinto lugar del campeonato y con una diferencia de gol de +10, que le cierta ventaja con respecto a sus rivales.

Aunque la prioridad de los dirigidos por Alexandre Guimaraes sería la de ganar frente a Unión Magdalena, existen otros escenarios en los que el conjunto vallecaucano podría empatar o perder.

En caso de igualar contra el conjunto 'samario', América llegará a 31 unidades y clasificará a los cuadrangulares semifinales si Atlético Nacional no le gana a La Equidad, Deportivo Pereira no derrota a Atlético Bucaramanga y Junior no supera a Jaguares de Córdoba.

Si el cuadro vallecaucano pierde ante Unión Magdalena quedará con los 30 puntos con los que cuenta actualmente y aún así contará con una opción de clasificar a la siguiente ronda.

América tendrá que esperar que Junior, Deportivo Pereira y Atlético Nacional no ganen, pero además deberá estar atento a los resultados de Millonarios, Bucaramanga y Once Caldas.