Las dedicatorias de Gamero para Serpa y Camacho tras clasificación de Millonarios

Millonarios clasificó a la final de la Liga Betplay tras remontarle a Junior la serie en El Campín de Bogotá y espera por La Equidad o Tolima para alzarse con un soñado título en medio del difícil proceso que ha liderado el técnico Alberto Gamero.

Precisamente el DT es uno de los más felicitados por clasificar a la final, pero él en rueda de prensa quiso extender el mérito a la junta directiva del club que suele ser fuertemente cuestionada por los resultados negativos de los últimos años.

"Gracias a la Junta por creer en mí. Esto es de todos, jugadores, directivos e hinchas… Cuando llegué, los directivos me mencionaron un proyecto. Hubo momentos que no salieron bien, pero por eso agradezco a ellos por el respaldo del doctor Enrique Camacho (presidente) y el doctor Gustavo Serpa (máximo accionista). Eso me da fuerza", señaló el timonel.

Avanzó en las dedicatorias: "Una voz de aliento para la esposa de nuestro doctor Piñeros, a Jhon Mario Ramírez, un saludo para todos ellos que luchan contra el Covid… A todos les pido tranquilidad y mucha mesura, pero estamos con muchos deseos de darle la estrella a esta institución. Que la hinchada disfrute en paz. Quiero dedicarle esta clasificación a los hinchas que murieron viniendo de Barranquilla y a toda la hinchada que está haciendo fuerza”.

Respecto a algunos aspectos del juego en Bogotá, Gamero comentó: “Saqué un jugador que estaba jugando muy bien como Danielito Ruiz. Para mí era folclórico jugar con dos mediocentros que son 10. Ahí había que modifica”

“Esto no ha terminado. Vamos bien, pero este proyecto no ha terminado. Tenemos 3-4 jugadores de experiencia y el resto puro fútbol base. Era lo que se quería y lo hemos logrado… Para nadie es un secreto que jugarle a Junior a esta hora es duro. Los jugadores lo supieron sortear”, agregó.

Y finalizó con otro mensaje de aliento e ilusión: “Vamos paso a paso, venimos bien. No estamos con desespero. Tengo un grupo muy profesional. Completamos 135 entrenamientos, estamos a 5 entrenamientos para lograr algo importante”.