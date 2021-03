Las dos lesiones que ahora inquietan a Hárold Rivera en Santa Fe

Independiente Santa Fe consiguió un valioso empate como visitante contra Junior de Barranquilla en el marco de la fecha 15 de la Liga Betplay y está muy cerca de finiquitar su clasificación al grupo de los 8 del fútbol colombiano.

Hárold Rivera tiene un grupo tranquilo que cada jornada evoluciona futbolísticamente y en la rueda de prensa de este sábado destacó las cualidades de sus jugadores, también pensando de reojo en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Los muchachos que entraron lo hicieron muy bien, y desafortunadamente no conseguimos los 3 puntos. Uno siempre quiere más y aspira ganar esta clase de partidos. Veníamos por la victoria, al final no se pudo ganar y lo importante es que no se perdió”, señaló en primera medida el DT.

“Me voy contento con el accionar del equipo. Supimos mantener el resultado y la inteligencia emocional fue clave cuando nos anotaron muy rápido en el partido. Controlamos a un Junior, no nos desesperamos, sabíamos que podíamos empatar. Tenemos que seguir mejorando en la construcción y aumentar las probabilidades de marcar. Debemos ser punzantes en el último cuarto”, agregó Rivera.

Y cerró hablando de dos jugadores con molestias en su equipo: “Arboleda salió con una carga en el isquiotibial, esperemos que no sea mayor cosa. Torijano también salió golpeado en una jugada del primer tiempo y esperemos poder recuperarlos para el próximo juego”, recordando que ya recuperó a Jeison Palacios y Diego Valdés; y que los únicos en departamento médico son Javier López (cerca de volver) y Jonathan Herrera (desafectado esta temporada).

Santa Fe enfrentará este viernes a Deportivo Pereira y luego el martes visitará a Alianza Petrolera. En esos dos partidos espera sellar su clasificación para enfrentar con más tranquilidad a Millonarios y La Equidad.