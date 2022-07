¿Le bajó el pulgar? Juan Cruz Real habló de la posibilidad de Gio Moreno a Junior

A pesar de haber confirmado el fichaje de Carlos Bacca, Junior de Barranquilla sigue en la búsqueda de fichajes para complementar su nómina de cara a la Liga BetPlay del segundo semestre.

En los últimos días ha tomado fuerza la posibilidad de que el experimentado futbolista Giovanni Moreno llegue al equipo 'rojiblanco', después de su polémica salida de Atlético Nacional.

Al respecto, el entrenador Juan Cruz Real aclaró que en ningún momento los directivos le han hablado de la opción de fichar al volante antioqueño, pero al mismo tiempo elogió la jerarquía que le puede aportar al plantel.

"A mi nadie me ha hablado de ese jugador. Nadie va a negar su calidad y la jerarquía que tiene, pero nadie me ha hablado. Me enfoco en lo que tengo hoy. Pensaremos, si la directiva me lo plantea lo veremos. Estoy contento, la puertas están abiertas para un jugador que pueda sumar. Las nóminas más caras no son las más completas. Vamos a estar abiertos a posibilidades", explicó.

¿Puede llegar Gio Moreno a Junior?

Extraoficialmente se conoció que Giovanni Moreno estaría cerca de ser nuevo jugador de Junior. Incluso se informó que llegaría a la ciudad de Barranquilla en la noche del miércoles 13 de julio.

Por otro lado, Habla Deportes comunicó que los directivos del equipo realizarán en las próximas horas una reunión para tomar una decisión.