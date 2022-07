Cruz Real destacó la victoria de Junior, pero aceptó que tiene una deuda pendiente

Junior de Barranquilla sumó su primera victoria en la Liga BetPlay del segundo semestre al derrotar en condición de local 3-1 a Atlético Nacional en el estadio Metropolitano.

El equipo 'rojiblanco' se impuso gracias a las anotaciones de Luis 'cariaco' González, Carlos Esparragoza y Edwuin Cetré, mientras que el descuento fue obra de Jefferson Duque.

Al término del compromiso, Juan Cruz Real, técnico de Junior, explicó la idea del esquema de juego que presentó con tres defensas centrales y dos extremos.

"El sistema de juego fue el mismo para atacar y defender, los conceptos son los mismos. A veces salió mejor y en otras no tanto. Mis jugadores fueron superiores durante todo el partido. En el aspecto táctico es importante tener variables para ser versátil. Salió bien, era importante ganarle al rival".

Anuncio de Carlos Bacca

"Estamos muy contentos de que esté acá. Lo recibimos con los brazos abiertos. Ha que esperar y estar tranquilos hasta que se ponga bien. Nos viene muy bien".

La deuda pendiente

Juan Cruz Real aceptó que Junior tiene la deuda pendiente de mejorar en condición de visita, aunque también espera mantener el buen rendimiento como local.

"Tenemos que seguir profundizando la idea. Afuera debemos mejorar las presentaciones, por ese vamos a estar tranquilos. En un equipo grande como Junior es partido a partido. Los jugadores mostraron carácter y deseo, eso se contagia".

Giovanni Moreno

"A mi nadie me ha hablado de ese jugador. Nadie va a negar su calidad y la jerarquía que tiene, pero nadie me ha hablado. Me enfoco en lo que tengo hoy. Pensaremos, si la directiva me lo plantea lo veremos. Estoy contento, la puertas están abiertas para un jugador que pueda sumar. Las nóminas más caras no son las más completas. Vamos a estar abiertos a posibilidades"

Cómo le fue a los refuerzos Nelson Deossa y José Ortiz

"Entraron bien. Tienen que seguir trabajando la idea es que sumen todos y haya competencia interna"

Cómo están Iván Rossi y César Haydar

"Están trabajando, enfocados en la adaptación y poniéndose bien. Son parte del grupo y cuando le toque deben estar preparado"