Le dijo que NO: volante rechazó oferta para jugar en Junior

Junior de Barranquilla se prepara para recibir este miércoles 13 de julio a Atlético Nacional en partido de la fecha 2 en la Liga BetPlay en donde tendrá la obligación de ganar después de caer en la primera jornada en su visita a Patriotas de Boyacá.

Previo al compromiso se dio a conocer que al club 'rojiblanco' habría sido ofrecido el volante ofensivo de 23 años Marcelino Carreazo Betín, quien tiene contrato actualmente con Once Caldas de Manizales.

La posibilidad de fichar al extremo nacido en el municipio de El Carmen de Bolívar llamó la atención de los directivos, teniendo en cuenta que el director técnico Juan Cruz Real solicitó reforzar la posición de extremo derecho.

Sin embargo, la opción de contratar a Carreazo quedó descartada ante la negativa del jugador, quien tiene el deseo de jugar en el exterior y él, junto a su representante, están en la búsqueda de ofertas.

Tras lo informado, Junior cerraría su libro de pases y solo restaría definir el final de las negociaciones para el regreso o no del experimentado delantero Carlos Arturo Bacca.

Se avecina lio legal entre Marcelino y Once Caldas

Extraoficialmente se ha conocido que Marcelino Carreazo ha decidido no seguir en Once Caldas a pesar de tener contrato vigente. El futbolista tiene la intención de partir al exterior, pero al club de Manizales no ha llegado ninguna oferta.

Hasta le momento, el futbolista no ha sido inscrito oficialmente para la Liga Betplay del segundo semestre.

¿Llegará Carlos Bacca a Junior?

Junior estaría en negociaciones con Carlos Bacca para concretar su regreso. Actualmente el delantero es jugador libre y aunque contaría con ofertas de España, México y Turquía, tendría el deseo de jugar en el equipo de Barranquilla.