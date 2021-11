Leonel toca la puerta del América de Cali: “a quién no le gustaría”

América sueña con un cupo en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay. El equipo de Juan Carlos Osorio tendrá que ganar los dos partidos que le restan del campeonato colombiano y además, deberá esperar resultados de sus rivales directos para ver las posibilidades de ingresar.

No obstante, se dice que el futuro de Osorio estaría decidido, pues en caso de no clasificar abandonaría el banquillo técnico, por lo que ya han aparecido varios nombres como posibles sucesores. Uno de ellos es el de Leonel Álvarez, quien se encuentra sin equipo y no ve con malos ojos regresar al fútbol colombiano.

En el programa de Directv Sports, ‘De Fútbol Se Habla Así’ el estratega antioqueño concedió una entrevista donde tuvo cierto coqueteo con los ‘escarlatas’ al dejar una pregunta al aire: “¿A quién no le gustaría dirigir a un equipo como América de Cali?".

Y es que a Álvarez ya sabe lo que es quedar campeón en el FPC con el Independiente Medellín y Deportivo Cali, por lo cual, podría tener la experiencia necesaria para recomponer el camino de América en la próxima temporada.

Asimismo, el técnico se refirió sobre el rumor donde se dice que él es un entrenador costoso para el medio: “Por ahí se la escuché al presidente del Medellín, pero ofrézcame, llámeme, conmigo no ha hablado absolutamente nadie... ¿qué es caro cuando se es campeón y se consiguen los logros?", fueron las palabras del paisa.