"Cuando las cosas están más difíciles, más me quedo": Cruz Real responde a los hinchas

Se disputo la fecha 11 de la Liga Betplay para Junior de Barranquilla que recibió en casa al Deportivo Pereira, equipo al que no le pudo ganar y finalmente quedaron empatados sin goles, un hecho que desató polémicas entre Juan Cruz Real y los aficionados.

Tras terminar el compromiso, los hinchas de los 'tiburones' lanzaron botellas al técnco, quien en rueda de prensa dio a conocer lo que pensaba sobre el resultado que sacaron: "El equipo tuvo mucho el balón, pero no fuimos lo más claros, en el segundo tiempo tuvimos más profundidad, pero no rompimos el bloque defensivo del rival. Los muchachos intentaron y nosotros con las variantes buscamos más opciones para todo el momento que tuvimos la pelota nos faltó esa coordinación".

"No se trata de estar tan mal, hay que elegir 18 y en el banco estaba Sambueza, Valencia, Deossa en esas posiciones y hay que elegir" agregó.

Por otro lado, expresó lo que pensaba de los hinchas del equipo: "La emocionalidad de la gente la entiendo, pero yo no estoy cansado y soy cabeza dura, y lo dije hace unos días, yo no abandono proyectos, yo no tengo la última palabra y hay una directiva que toma decisiones. No abandono proyectos y cuando las cosas están más difíciles, más me quedo. Hay cosas que puedo controlar y otras que no".

Finalmente, habló con respecto al partido de Copa que será este miércoles 7 de septiembre frente a Unión Magdalena: "Es lo que hay y una vez que terminan los partidos se ve en lo que se puede mejorar, en esta profesión hay que ser muy fuerte en la cabeza y menos en un club tan importante. Tenemos claro donde estamos y la exigencia que hay".