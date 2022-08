En América afirman que "no es obligación" ganarle a Junior

Continúa el torneo clausura de la Liga Betplay que por el momento tiene con dos partidos menos al América de Cali, el equipo caleño que deberá enfrentar en la fecha 8 a Junior en el estadio Pascual Guerrero este domingo a las 3:30 pm.

La realidad de los dos equipos es totalmente diferente, al menos en el papel y dentro de la tabla de posiciones. Los caleños están en la casilla 14 con solo siete puntos sumados y un partido ganado; mientras que los 'tiburones' están en la quinta posición y han podido ganar tres compromisos de los siete disputados.

Vea también: "Tiene condiciones para jugar en Europa": Iago Falque elogia a joya de Millonarios

Seguramente el enfrentamiento de estos dos equipos es de los clásicos de la fecha por lo que representa cada uno de ellos, pero el momento de Junior está mucho mejor reflejado, más después de haber eliminado a Atlético Nacional de la Copa Betplay y haberse instalado en las semifinales.

Por su parte, los dirigidos por Alexandre Guimaraes se han enfrentado a situaciones difíciles, y en su último partido, empató sin goles frente a Equidad en el estadio El Campín de Bogotá, un hecho que no le dejo malas sensaciones al estratega 'escarlata'.

Le puede interesar: Liga Betplay 2022-II: Programación de los partidos aplazados

En las últimas horas Eber Moreno, lateral del América, dio unas declaraciones a Zona Libre de Humo con las que ha generado polémica tras afirmar que "no es obligación para nosotros ganarle a Junior" y "siempre queremos ganar los 3 puntos que es algo normal".

"No es obligación porque no es como un apuro, pero todos los partidos debemos salir a ganar" agregó finalmente, lo que da a entender que aunque no es algo de vida o muerte la victoria, si es algo que representa mucha importancia dentro del nivel deportivo del equipo.