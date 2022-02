Se cumplió la tercera fecha de la Liga BetPlay del primer semestre de 2022, y cuando solo hay seis equipos que mantienen el invicto, hay otros que se afanan desde ya por el descenso.

Vea también: Atento Millonarios: Figura se iría a Argentina, pero ya tendrían su reemplazo

Pues para el año en curso la lucha por no descender se puso más apretada, y no precisamente por el número de equipos inmersos en la conversación sino por la forma en que se definirá el mismo.

Y es que para 2022, todos los equipos tendrán promedio propio, a diferencia de años anteriores en donde los recién ascendidos "heredaban" el de el peor equipo de las anteriores campañas.

No obstante, a la altura en que va el campeonato -siendo algo prematuro para hablar de ello-, los dos equipos que están en puesto de descenso son Unión Magfalena y Cortuluá -justamente los que recién alcanzaron la máxima categoría-.

Liga BetPlay 2022: cómo va la tabla del descenso tras la tercera fecha

20. Unión Magdalena, 2 puntos, 0.67 de promedio

19. Cortuluá, 2 puntos, 0.67 de promedio

18. Patriotas, 55 puntos, 0.90 de promedio

17. Alianza Petrolera, 61 puntos, 1 de promedio

16. Envigado, 71 puntos, 1.16 de promedio

15. Once Caldas, 71 puntos, 1.16 de promedio

Le puede interesar: Denuncian a futbolista colombiano por supuesto abuso sexual

Ahora, los equipos se alistan para los duelos de la cuarta jornada liguera, en donde se destacan los que protagonizarán Alianza Petrolera vs Bucaramanga, Envigado vs Millonarios y Caldas vs Medellín.