Liga Betplay 2024-II: Definida la programación de los partidos aplazados

Dados los compromisos que hubo durante una parte de agosto y septiembre, relacionados con la realización de la Copa del Mundo Femenina sub 20 en Colombia, varios partidos de Liga Betplay tuvieron que ser postergados, y hasta entonces Dimayor no había encontrado espacio para reprogramarlos.

Aun así, fue difícil que la entidad coordinadora del fútbol profesional en Colombia encontrara un intervalo para la disputa de estos partidos, por ende, dispuso de un fin de semana para que se jueguen la mayor parte de ellos.

Entre el viernes 18 y el domingo 20 de octubre se disputarán cinco partidos, dos de ellos en el Estadio El Campín; el restante se jugará el jueves 24. A continuación, la programación que realizó la Dimayor.

Fechas y horarios partidos aplazados de la Liga Betplay 2024-2

Viernes 18 de octubre - fecha 5

Santa Fe vs. Medellín - 7:00 p. m. - El Campín

Sábado 19 de octubre - fecha 14

Tolima vs. Alianza FC - 7:10 p. m. - Manuel Murillo Toro

Domingo 20 de octubre - fechas 8 y 9

La Equidad vs. América - 3:45 p. m. - El Campín

Junior vs. Pereira - 5:45 p. m. - Metropolitano

Águilas Doradas vs. Bucaramanga - 8:00 p. m. - Arturo Cumplido Sierra

Jueves 24 de octubre - fecha 8

Envigado FC - Águilas Doradas - Polideportivo Sur

De tal forma, el calendario de la Liga Betplay del segundo semestre de 2024 quedará al día, y posterior a ello se le dará continuidad a las fechas que restan para termine la fase regular del certamen, y darle así paso a los cuadrangulares semifinales. Se prevé que el torneo se extienda casi hasta Navidad.