Liga BetPlay: Calendario completo de los cuadrangulares semifinales

Quedaron definidos los clasificados y la distribución de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor I - 2022 después de terminada la fase todos contra todos.

Millonarios y Deportes Tolima, al ocupar las dos primeras casillas de la tabla de posiciones, fueron ubicados como cabezas de serie de cada grupo.

Lea también: Liga Betplay: partidos de la primera fecha de los cuadrangulares tras el sorteo

La zona A llamó la atención al ser considerado el "grupo de la muerte". Además de Millonarios, también están Atlético Nacional, Junior y Atlético Bucaramanga.

El grupo B está integrado por Deportes Tolima, Deportivo Independiente Medellín, Envigado y La Equidad.

Se tiene previsto que los cuadrangulares semifinales comiencen el fin de semana del 21 y 22 de mayo.

Calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay:

Le puede interesar: Nacional y Millonarios en el grupo de la muerte; así quedaron los cuadrangulares

Fecha 1 - 21/22 de mayo

Grupo A

Junior Vs Nacional

Millonarios Vs Bucaramanga

Grupo B

Envigado Vs Tolima

Medellín Vs La Equidad

Fecha 2 - 1 de junio

Grupo A

Nacional Vs Millonarios

Bucaramanga Vs Junior

Grupo B

Tolima Vs Medellín

La Equidad Vs Envigado

Fecha 3 - 4/6 de junio

Grupo A

Nacional Vs Bucaramanga

Junior Vs Millonarios

Grupo B

Tolima Vs La Equidad

Envigado Vs Medellín

Fecha 4 - 8 de junio

Grupo A

Bucaramanga Vs Nacional

Millonarios Vs Junior

Grupo B

La Equidad Vs Tolima

Medellín Vs Envigado

Fecha 5 - 11/12 de junio

Grupo A

Millonarios Vs Nacional

Junior Vs Bucaramanga

Grupo B

Medellín Vs Tolima

Envigado Vs La Equidad

Fecha 6 - 15 de junio

Grupo A

Nacional Vs Junior

Bucaramanga Vs Millonarios

Grupo B

Tolima Vs Envigado

La Equidad Vs Medellín