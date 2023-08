Liga Betplay: DIM es líder, Millos se metió y Cali no despega; así va la tabla en la fecha 8

La Liga Betplay del segundo semestre de 2023 ya superó la octava fecha, siendo esta una jornada que permitió dos partidos importantísimos, teniendo en cuenta que Millonarios derrotó a Nacional (1-0) en El Campín, mientras que América venció 2-0 a Santa Fe en el Pascual.

Asimismo, dejó como saldo un empate de Independiente Medellín frente a Boyacá Chicó en el Atanasio Girardot (1-1), que si bien no era lo que esperaban los Poderosos, les permite seguir en el liderato de la tabla de posiciones.

Por su parte, Envigado FC volvió a perder -esta vez contra Junior en el Polideportivo Sur (1-2)- y continúa en el fondo de la tabla de posiciones; mientras que al Tiburón aún no le alcanza para meterse entre los ocho.

Pero la octava fecha no ha concluido, sino que concluirá este martes con el duelo entre Deportivo Pasto y Once Caldas, el cual se llevará a cabo en el estadio Departamental Libertad y será clave para la lucha por no descender.

Liga Betplay 2023-2: ¿Cómo va la tabla de posiciones tras la octava fecha?

1. Medellín, 15 puntos

2. Bucaramanga, 14

3. Nacional, 14

4. Águilas, 12

5. Millonarios, 12

6. Alianza Petrolera, 11

7. Santa Fe, 11

8. Once Caldas, 10

9. Unión Magdalena, 10

10. Junior, 10

11. La Equidad, 9

12. Huila, 9

13. Tolima, 8

14. América, 8

15. Pasto, 8

16. Jaguares, 7

17. Pereira, 5

18. Chicó, 5

19. Cali, 5

20. Envigado, 2

En el transcurso de esta semana se empezará a poner al día la Liga Betplay, ya que por la segunda fecha Unión Magdalena recibirá a América, y Águilas jugará frente a Nacional en Rionegro; ambos juegos, el miércoles 30 de agosto.