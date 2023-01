Liga Betplay: definido el calendario para las 20 fechas del primer semestre del 2023

La División Mayor del Fútbol Colombiano dio a conocer la totalidad del calendario establecido para la Liga Betplay 2023-I, donde se jugarán las 20 fechas con dos nuevos integrantes: Boyacá Chicó y Atlético Huila.

El torneo en esa fase inicial está pactado para que inicie el próximo 25 de enero y termine el 14 de mayo, por lo que la primera fecha tendrá compromisos bastante llamativos que podrán darle forma a los equipos que se reforzaron para esta temporada.

Dentro de los partidos más importantes de la jornada inicial están Tolima vs América de Cali, Deportivo Cali vs Deportivo Pereira y Millonarios vs Pasto.

Por ahora no se conocen las horas de cada encuentro, pero lo que sí es cierto es que se debe tener en cuenta el calendario de la Liga Femenina y del uso de los estadios para el Sudamericano Sub 20 que se jugará en Cali y Bogotá del 19 de enero al 12 de febrero.

¿Cómo se disputará la primera y segunda fecha?

Fecha 1

Jaguares vs Santa Fe

Tolima vs América de Cali

Boyacá Chicó vs Alianza Petrolera

Equidad vs Medellín

Unión Magdalena vs Atlético Huila

Atlético Bucaramanga vs Envigado

Atlético Nacional vs Once Caldas

Deportivo Cali vs Deportivo Pereira

Millonarios vs Pasto

Águilas Doradas vs Junior

Fecha 2