Liga BetPlay II 2021: Calendario, fecha de inicio, final y novedades

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano determinó este lunes 12 de julio el calendario, formato y fecha de inicio y final de la Liga BetPlay del segundo semestre.

Se estipuló que el certamen comenzará el fin de semana del 16, 17 y 18 de julio y volverá a ser en formato todos contra todos. La principal novedad será el regreso de los cuadrangulares, por lo que los ocho mejores clasificados accederán a la ronda semifinal.

Por otro lado, se tiene previsto que la gran final y el campeón se defina el miércoles 22 de diciembre y también se va a retomar la jornada de clásicos, la cual se jugará en la fecha 14.

De esta manera la primera fecha de la Liga BetPlay se desarrollará de la siguiente manera:

Medellín Vs. Águilas

Alianza Petrolera Vs. La Equidad

América Vs. Junior

Patriotas Vs. Atlético Bucaramanga

Deportes Quindío Vs. Jaguares

Santa Fe Vs. Deportivo Cali

Envigado Vs. Atlético Nacional

Once Caldas Vs. Atlético Huila

Deportivo Pasto Vs. Millonarios

Deportes Tolima Vs. Pereira