Liga BetPlay - II: cuatro partidos de la fecha 5 no tienen programación

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano dio a conocer la programación de seis partidos de la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2024 del segundo semestre.

El encuentro que abrirá la jornada lo disputarán Deportes Tolima y La Equidad el sábado 10 de agosto en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 5:45 de la tarde.

El mismo día se enfrentarán en Tunja, Boyacá Chicó y Deportivo Cali desde las 8:00 de la noche.

Para el domingo 11 de agosto fueron programados los partidos Once Caldas Vs Atlético Bucaramanga y Alianza F.C contra Envigado.

Finalmente, el lunes 12 se jugará el encuentro entre Fortaleza CEIF y Deportivo Pereira.

La gran novedad del comunicado de Dimayor es que cuatro partidos aún no tienen día ni fecha confirmados.

Fecha 5

Agosto 10

Deportes Tolima Vs La Equidad

Estadio: Manuel Murillo Toro

Hora: 5:45 P.M.

Win Sports y Win Sports +

Boyacá Chicó Vs Deportivo Cali

Estadio: La Independencia

Hora: 8:00 P.M.

Win Sports +

Agosto 11

Once Caldas Vs Atlético Bucaramanga

Estadio Palogrande

Hora: 5:45 P.M.

Win Sports+

Alianza F.C Vs Envigado

Estadio Armando Maestre Pavajeu

Hora: 8:00 P.M.

Win Sports y Win Sports +

Agosto 12

Fortaleza Vs Deportivo Pereira

Estadio Olaya Herrera

Hora: 8:00 P.M.

Agosto 13

Águilas Doradas Vs Jaguares

Estadio Arturo Cumplido

Hora: 7:30 P.M.

Por confirmar

América Vs Millonarios

Santa Fe Vs Medellín

Pasto Vs Junior

Nacional Vs Patriotas