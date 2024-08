Polémica en el FPC por arbitrajes: “Todos sabemos lo que está pasando”

La Liga BetPlay continúa en la cuarta jornada con grandes partidos y con la posibilidad de cambiar la tabla de clasificación, siempre y cuando, Atlético Nacional se quede con la victoria contra Águilas Doradas, en uno de los juegos que está pendiente de la fecha.

Sin embargo, como ha sido la costumbre en el último tiempo, el arbitraje en Colombia ha dado mucho de qué hablar, especialmente, afectando a uno de los clubes que está urgido de resultados para salvarse del descenso. Una realidad que no es de ahora, sino desde el semestre pasado cuando ascendió.

Patriotas ascendió acompañado de Fortaleza, y realmente, el subir a la primera división nunca es un premio, pues por la tabla del promedio, aparecen muy necesitados con la urgencia de salvarse del descenso. Es la particularidad que tiene el rentado colombiano.

Justamente, Patriotas ha recibido dos portazos en los últimos días. Primero, ante Águilas Doradas de manera agónica con una pena máxima que le dieron al cuadro sincelejano en una discutida decisión del debutante, Jairo Mayorga como juez central.

Harold Rivera explotó por las decisiones del árbitro sentenciando que, “cada rato una cosa, un error, un error y no pasa nada. La gente sabe lo que he sido en la vida como trabajador, soy una persona muy honesta para que se me lleven los puntos así y para que me piten faltas que no son y me piten penales que no son, y no pitan los penales que son”.

CONTRA AMÉRICA, HAROLD RIVERA VOLVIÓ A REFERIRSE AL ARBITRAJE

El entorno de Patriotas está consternado por lo sucedido. De hecho, se habla de que quieren ‘descenderlo’ con estas decisiones arbitrales. Ante América, hubo una mano clarísima que era penal para el elenco boyacense. La pena máxima pudo haber cambiado el andar del juego y haberlos hecho ganadores.

Harold Rivera volvió a referirse al arbitraje de manera escueta, reiterando que no iba a decir mayor cosa, pero dejó claro que, “la consigna era sumar de a tres, me quedo con la respuesta del equipo. Pudimos empatar y hasta ganar el partido. A lo último sucedió una jugada que ya ustedes ven, yo no voy a hablar del tema. Contra todo eso nos toca luchar. Nosotros, los directivos, todos sabemos lo que está pasando”.

Andrés Alarcón, autor del gol afirmó que, “se presentan situaciones que no podemos controlarlo, ya nos viene pasando desde antes, desde la primera fecha. Hay que luchar contra todo porque parece que no quieren que el equipo conserve la categoría”.