Liga BetPlay II: Partidos con VAR en la fecha 19

La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer los cuatro partidos que contarán con la Asistencia de Vídeo Arbitraje (VAR) en la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2021.

El duelo entre Jaguares y Deportivo Cali, que abrirá la jornada el viernes 12 de noviembre, en el estadio Jaraguay de Montería, contará con el apoyo de la tecnología.

También tendrán VAR los compromisos entre Deportes Quindío frente a Patriotas, clave por el descenso, y Atlético Bucaramanga contra Deportes Tolima.

Finalmente, el clásico paisa entre Independiente Medellín frente a Atlético Nacional también tendrá la colaboración de la Asistencia de Vídeo Arbitraje.

LIGA BetPlay DIMAYOR II-2021

TODOS CONTRA TODOS

FECHA 19

Así se jugará la fecha 19 de la Liga BetPlay:

12 de noviembre

Jaguares FC vs Deportivo Cali

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win+

13 de noviembre

América de Cali vs Deportivo Pasto

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: Win+

Águilas Doradas vs Envigado FC

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win/Win+

14 de noviembre

Deportes Quindío vs Patriotas FC

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Centenario

Televisión: Win/Win+

Independiente Medellín vs Atlético Nacional

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+

Millonarios FC vs Alianza Petrolera

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: El Campín

Televisión: Win+

Atlético Huila vs Deportivo Pereira

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: Win/Win+

15 de noviembre

Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win/Win+

Once Caldas vs Independiente Santa Fe

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: Win+

17 de noviembre

Junior FC vs La Equidad

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: Win+