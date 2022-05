Liga Betplay: las cuentas de cinco equipos por dos cupos a cuadrangulares

Seis equipos aseguraron su clasificación a los cuadrangulares de la Liga Betplay. Por su parte, quedan dos cupos pendientes, los cuales serán disputados por cinco clubes para la última fecha de la fase ‘todos contra todos’ del fútbol colombiano.

Vale señalar que sobre el papel, Águilas Doradas también tendría posibilidades, ya que tiene 24 puntos; sin embargo, su mala diferencia de gol, la cual es de -9, hace que quede descartado para pelear por las finales.

Alianza Petrolera (29 puntos +3)

El equipo de Barrancabermeja tiene 29 puntos y le basta con una victoria o empate para no depender de terceros. Ahora bien, el panorama cambiará si pierde su último partido ante Millonarios en Bogotá. En ese caso deberá esperar que dos de sus tres escoltas en la tabla (La Equidad, Santa Fe y Bucaramanga) no ganen sus respectivos encuentros del próximo fin de semana.

Vale hacer la salvedad que Atlético Bucaramanga no solo deberá ganar en Pereira sino que tendrá que hacerlo por una buena cantidad de goles a favor.

La Equidad (27 puntos +4)

Necesita de una victoria para valerse por sí mismo y no pensar en otro resultado. Si empata, llegará a 28 puntos, y quedará a expensas de una derrota o empate de Bucaramanga y Santa Fe. Lo mismo debe suceder en caso de derrota de los aseguradores. Si gana Once Caldas, que no lo haga por muchos goles.

Santa Fe (26 puntos +3)

El cuadro cardenal está obligado a ganar en Manizales frente a Once Caldas, esperando una derrota de Alianza Petrolera y La Equidad, o, al menos, un empate de los ‘aseguradores’. Un empate dejaría fuera a los cardenales.

Bucaramanga (26 puntos -1)

Solo le sirve ganar ante Deportivo Pereira (ojalá por la mayor cantidad de goles posible), pero dependiendo de un empate en Once Caldas vs Santa Fe, una derrota o empate de La Equidad, o una derrota de Alianza Petrolera en Bogotá. Se le tendrán que dar dos de los resultados mencionados para ir a cuadrangulares.

Once Caldas (25 puntos y cero en la diferencia)

Necesita tres resultados para clasificar: ganar ante Santa Fe, que Bucaramanga no sume victoria en Pereira y que La Equidad pierda ante Nacional en Medellín.