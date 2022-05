Liga BetPlay: Los cuatro partidos definitivos de la fecha 19

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay está en la recta final y con desarrollo de la fecha 19 se terminan cada vez las opciones para definir el grupo de los ocho.

La jornada empezó con el empate 1-1 entre Unión Magdalena y La Equidad en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, que le permite al equipo bogotano llegar a 27 puntos y definirá en la última jornada su clasificación.

Durante el fin de semana se desarrollarán cuatro partidos que serán determinantes para conocer los últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales.

El sábado 7 de mayo, Atlético Bucaramanga tiene la oportunidad de meterse a la pelea cuando reciba en el estadio Alfonso López a Patriotas. Una victoria del conjunto 'leopardo' le permitiría llegar a 28 unidades. Actualmente, los santandereanos son 11 con 26 puntos.

Independiente Santa Fe enfrentará un duro desafío cuando visite a Deportivo Cali. Los 'cardenales' sueñan con la clasificación al ser novenos con 25 unidades.

Envigado y Águilas Doradas disputarán "una final", ya que ambos tienen opciones de meterse a los cuadrangulares. Los naranjas tienen algo de ventaja al estar en la séptima casilla con 27 puntos. Águilas es 12 con 24.

Finalmente, Alianza Petrolera y Once Caldas protagonizarán otro duelo directo en Barrancabermeja.

Los 'petroleros' son octavos con 26 puntos y los de Manizales están décimos con 25.

Partidos clave de la fecha 19 en Liga BetPlay:

Atlético Bucaramanga Vs Patriotas

Deportivo Cali vs Santa Fe

Envigado Vs Águilas

Alianza Petrolera Vs Once Caldas