Liga BetPlay: Patriotas se hunde y Cortuluá se escapa; tabla del descenso tras la fecha 6

La Liga BetPlay del primer semestre de 2022 continúa su andar, y pese a que es lejana la definición del descenso, sí resulta importante analizar cómo han reaccionado las escuadras amenazadas ante ello.

Sin duda Once Caldas y Jaguares de Córdoba son los dos equipos que más han sobresalido, no en vano están parcialmente entre el grupo de los 8, con once y die puntos, respectivamente.

A su vez, Alianza Petrolera se encuentra en el grupo de clasificados con nueve puntos, sin embargo, en lo que tiene que ver con el descenso, se está salvando por muy poco, momentáneamente.

Asimismo, Cortuluá ha sido revelación, pues al ser uno de los recién ascendidos, no generaba mucha expectativa, pero tras la fecha seis, tiene un promedio superior al de históricos como Independiente Medellín.

Liga BetPlay 2022: así va la tabla del descenso tras la fecha 6

20. Patriotas, 55 puntos - 0.86 de promedio

19. Unión Magdalena, 6 puntos - 1 de promedio

18. Alianza Petrolera, 65 puntos - 1.02 de promedio

17. Envigado, 75 puntos - 1.17 de promedio

16. Bucaramanga, 77 puntos - 1.20 de promedio

15. Pereira, 76 puntos - 1.21 de promedio

14. Once Caldas, 77 puntos - 1.22 de promedio

13. Pasto, 78 puntos - 1.22 de promedio

12. Águilas, 78 puntos - 1.22 de promedio

11. Jaguares, 79 puntos - 1.23 de promedio

10. Medellín, 81 puntos - 1.27 de promedio

9. Cortuluá, 8 puntos - 1.33 de promedio

De tal manera, es apretada la lucha por no descender a final de año, teniendo en cuenta que serán dos los equipos que perderán la categoría y jugarán en la B en 2023.