Luego de la salida del técnico francés Laurente Blanc, tras el último partido del Al Rayyan, volvieron los fantasmas en torno a James Rodríguez y su aporte al desempeño futbolístico del equipo en la liga de Qatar. Al colombiano le recordaron su pasado en varios clubes y la experiencia que vivió con Zinedine Zidane en el Real Madrid cuando los dos coincidieron en el conjunto blanco.

Lo anterior también se relacionó con lo que podría pasar alrededor de Luis Díaz y los comentarios que le hagan al técnico Jürgen Klopp cuando decida no ponerlo de titular o no contar con el extremo en algún partido de la Premier o la Champions League.

“Con Zidane sucedió. Era una catarata de estupideces, con descalificaciones hacia un tipo del prestigio de Zidane, que siempre tuvo la razón. Miren, ya se cargó a un técnico más. Ahí acaba de salir Laurent Blanc, a quien le colaboró muy poquito”, dijo Carlos Antonio Vélez en el espacio de Palabras Mayores de Planeta Fútbol.

“No solamente se hizo expulsar, no solamente agredió a un árbitro, no solamente... bueno, de eso no tiene la culpa. Se lesionaba permanentemente, pero en lo que sí tiene la culpa es que en un partido clave el fin de semana pasado, decidió quedarse en España cumpliendo con compromisos de tipo personal y olvidando el contrato.

Olvidando el respaldo a un grupo que anda muy mal y que necesitaba ganar ese partido. Terminaron perdiendo 4-0. Eso sirvió para que con el empate reciente le metieran el empujón a (Laurent Blanc). Era simplemente soplarlo para que cayera.

Siempre he dicho lo mismo cuando una persona tiene problemas con 1, 2, 3, 4, 5, 6 patrones... El problema no es el patrón, el problema es el empleado. Entonces que no vaya a pasar con Luis Díaz lo que pasó con don James, Real Madrid y Zidane”.