Técnico de Rayo Vallecano le responde a James: "entiendo que se queje"

Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este viernes que entiende que "tanto James Rodríguez como los que no juegan se quejen" y admitió que todos ellos están "respetando" sus decisiones como técnico.

James Rodríguez vive una semana especial puesto que esta jornada se enfrenta con el Rayo Vallecano al Real Madrid, club al que perteneció entre 2014 y 2020 y con el que ganó nueve títulos.

En el equipo franjirrojo apenas está contando para su entrenador, Iñigo Pérez, y por el momento solo lleva disputados seis partidos oficiales de Liga, uno como titular, y otro de Copa del Rey ante Unionistas de Salamanca, rival de inferior categoría. En total 205 minutos de competición.

Lea también: James destapa sus planes para el retiro: ¿Entrenador o directivo?

En los últimos tres partidos de Liga frente a Sevilla, Athletic Club de Bilbao y Valencia ha estado en el banquillo pero no ha jugado, algo que sí espera hacer frente al Real Madrid, un rival especial por su pasado.

“Entiendo que tanto James como aquellos que no juegan se quejen pero yo lo que veo es que todos entrenan bien y todos tienen respeto a mis decisiones”, dijo el técnico español sobre el colombiano, figura importante con la selección de su país.

"Es evidente que viene de hacer una Copa América y tiene jugadores a su alrededor muy buenos que juegan para él”, confesó.

Vea también: Real Madrid tomó decisión con Mbappé: atento está James Rodríguez

James no controla su suplencia

Lo dicho por Iñigo Pérez puede ir en respuesta a lo declarado por James Rodríguez en entrevista con Marca en donde aseguró que él no controla la decisión del entrenador de ser suplente den Rayo Vallecano.

"Son decisiones que yo no tomo, son cosas que no puedo controlar. Yo asumo la responsabilidad de mis cosas, pero jugar o no... no lo controlo. Mi misión es entrenarme bien, estar día a día bien físicamente, como lo estoy ahora y como lo he demostrado en los partidos con Colombia"; dijo el colombiano.