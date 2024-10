El presente torneo de Liga BetPlay que disputó su fecha 14 y está a cinco fechas de concluir su fase de todos contra todos, va definiendo sus clasificados a la instancia de cuadrangulares y que de momento tiene al América de Cali como sólido líder con 32 puntos.

El torneo de fútbol colombiano ha presentado varios partidos aplazados debido a distintas razones, una de ellas por el desarrollo de los compromisos del pasado Mundial Femenino Sub-20, torneo orbital que tuvo lugar en territorio colombiano en los estadios de Bogotá (El Campín y Techo), Cali (Pascual Guerrero) y Medellín (Atanasio Giradot).

Liga BetPlay: ¿por qué no hay fecha el fin de semana del 19 y 20 de octubre?

Con tantos compromisos aplazados que de momento presenta el torneo, la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) ha decidido utilizar este fin de semana del 19 y 20 de octubre como el espacio para poner al día en el calendario a los equipos que faltan por jugar sus respectivos partidos de las fechas pasadas.

Serán en total 6 partidos que se desarrollarán desde este viernes 18 de octubre hasta el jueves 24 de este mismo mes, siendo el equipo de las Águilas Doradas quien se deberá exigir al máximo al tener que jugar dos compromisos en este periodo de tiempo.

A continuación, en Antena 2 te presentamos la programación de los partidos aplazados con los horarios oficiales publicados por la Liga BetPlay Dimayor:

Viernes 18 de octubre:

Santa Fe vs. Independiente Medellín a las 7:00 p.m. (fecha 5)

Sábado 19 de octubre:

Tolima vs. Alianza a las 7:10 p.m. (fecha 14)

Domingo 20 de octubre:

La Equidad vs. América de Cali a las 3:45 p.m. (fecha 8)

Junior vs. Pereira a las 5:45 p.m. (fecha 9)

Águilas vs. Bucaramanga a las 8:00 p.m. (fecha 9)

Jueves 24 de octubre:

Envigado vs. Águilas Doradas a las 4:00 p.m. (fecha 8)

Con este espacio libre para los demás equipos colombianos que no verán acción por estar al día en el calendario de la liga, se acordó que se disputaran partidos de la presente Copa BetPlay, donde se jugarán los partidos de ida entre Nacional vs. Jaguares (sábado 19 de octubre) y Boyacá Chicó vs. Medellín (lunes 21 de octubre), siendo el equipo poderoso que tendrá que jugar tras su duelo de hoy ante Santa Fe.