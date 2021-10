Liga BetPlay: Tabla de posiciones al término de la fecha 16

Se cumplió la jornada 16 de la liga BetPlay del segundo semestre del año que dejó varias modificaciones en la tabla de posiciones, y previo a la fecha del próximo fin de semana, se encuentran varios equipos en al lucha por los seis cupos que quedan para los cuadrangulares finales.

La fecha dio inicio con la victoria de Envigado en el Polideportivo Sur ante Millonarios, que dejó al cuadro azul segundo en la tabal de la reclasificación.

Posteriormente se presentó la goleada de Alianza Petrolera a Independiente Medellín en Barrancabermeja que dejó un 3-0 final; seguido del empate entre Pereira y Bucaramanga en el Hernán Ramírez Villegas.

Al día siguiente, La Equidad igualó 2-2 con Águilas Doradas en el estadio de Techo; para darle paso a la victoria 2-0 de Cali contra Patriotas que le permitió meterse a los ocho.

Nacional venció como local 2-0 a Caldas y se ratificó como líder del torneo actual y de la reclasificación; y también se presentó la victoria por la mínima de Pasto contra el descendido Huila.

La victoria de Santa Fe 3-1 contra Jaguares también fue importante en la jornada, pues le permitió acercarse al grupo de clasificados; más tarde Junior y Quindío protagonizaron un 0-0 en Barranquilla y en el remate de la fecha Deportes Tolima cayó en casa 1-0 frente al América de Cali.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay en la fecha 16:

1. Nacional, 39 puntos

2. Millonarios, 32

3. Tolima, 28

4. Pereira, 28

5. Envigado, 26

6. Alianza Petrolera, 26

7. Junior, 25

8. Cali, 24

9. Santa Fe, 23

10.América, 22

11. Jaguares, 22

12. Bucaramanga, 22

13. Quindío, 21

14. Medellín, 20

15. Águilas, 17

16. La Equidad, 16

17. Pasto, 15

18. Once Caldas, 12

19. Patriotas, 11

20. Huila, 7

La próxima jornada se llevará a cabo entre el sábado 30 de octubre y el 2 de noviembre; en donde se destacan los duelos Bucaramanga vs Envigado, Jaguares vs Nacional, Medellín vs Pereira y Quindío vs Santa Fe, si se trata de los que pelean por ingresar a los ocho.