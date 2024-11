"Lionel Messi reconoce a Junior"

Junior de Barranquilla se ha ganado un importante reconocimiento internacional, teniendo en cuenta que es habitual participante de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Adicionalmente, el hecho de contratar destacadas figuras del fútbol nacional e internacional, pone al conjunto 'rojiblanco' en el radar futbolístico mundial.

Muestra de lo anterior es lo manifestado por Cristóbal Soria, renombrado periodista español, que hace parte del panel de participantes del programa El Chiringuito.

Soria se ha identificado a él mismo como seguidor del Junior de Barranquilla, ya que a través de sus redes sociales ha dejado mensajes en los que demuestra que está pendiente de la actualidad y resultados del club 'rojiblanco'.

El periodista se prepara para visitar el país y especialmente la capital del departamento del Atlántico, en donde realizará un evento con el que pretende homenajear al club 'rojiblanco'.

Previo a su desplazamiento, Cristóbal Soria habló con El Heraldo en donde dejó en evidencia que ha dialogado con la estrella argentina Lionel Messi del Junior de Barranquilla, quien reconoce al equipo.

"El Junior caló hace un tiempo en mi corazón y lo sigo desde ese momento. He tenido grandes conversaciones con grandes amigos sobre el equipo barranquillero. He hablado mucho del Junior con Carlos Bacca, amigo mío desde su época en el Sevilla, he hablado mucho del Junior también con Shakira. Evidentemente ahora ya no, pero cuando era pareja de Gerard Piqué con los dos hablábamos mucho del equipo", dijo Soria.

"Y saben con quién también hable del Junior, con Leo Messi, que reconoce al club. Entonces, como te decía, el Junior para mí caló profundamente y sé que hay gente que me lo reclama, y me dicen que por qué el Junior, pero el tío Soria es del Junior", agregó.