"Llegue": En Nacional la abren la puerta de regreso a Edwin Cardona

Nacional consiguió el ansiado título 17 después de 4 años sin alcanzar las finales de la Liga. El conjunto verde consagró una campaña importante y varios miembros de su plantilla fueron ídolos de la casa.

Dorlan Pabón, Giovanni Moreno y Jefferson Duque terminaron siendo fundamentales en la estrella verde. Los jugadores veteranos de la plantilla de Hernán Darío Herrera respondieron en momentos claves y por ello festejaron el logro por todo lo alto.

Con una imagen bastante particular, los tres jugadores dejaron ver su alegría por el trofeo con el cuadro paisa. Dorlan compartió la foto a través de su cuenta de Instagram y escribió un mensaje en homenaje a sus compañeros.

"Somos campeones otra vez. Nadie creía en los viejitos y tenemos la estrella 17", señaló el jugador en la fotografía.

De inmediato, uno de los que salió a comentar la publicación fue Edwin Cardona. El volante respondió: "Solo falto yo, magos. Felicidades, una más".

Pabón no dejo atrás al crack y le abrió la puerta de regreso con un simple: “Llegue“, situación que no estaría tan lejana a las posibilidades. tras el complicado momento que vive el ex Boca en Racing.

Por ahora, queda claro que Cardona tendría un buen recibimiento si regresará al elenco paisa. El futuro del mediocampista se definirá en los siguientes días en territorio argentino.