Millonarios ha sufrido en las últimas fechas de la Liga Betplay, en las que no ha podido sumar los puntos que seguramente ya lo tendría clasificado a los cuadrangulares, más al ver que duró gran parte de la fase de todos contra todos como líder en la tabla.

En la noche de este miércoles sumó otra derrota con Deportivo Pereira, el equipo que con la mínima diferencia le complicó las cosas a los dirigidos por Alberto Gamero, quienes suman 29 unidades y se encuentran en la segunda casilla.

Después de este compromiso correspondiente a la jornada 16, salieron los protagonistas del equipo 'Embajador' a dar sus declaraciones con respecto a lo ocurrido, entre ellos el central Andrés Llinás, a quien le hicieron una pregunta con la que se vio muy incómodo.

Durante la rueda de prensa, hicieron referencia a la parte anímica del equipo tras ver que suman más de cinco fechas sin poder aumentar sus puntos, a lo que Llinás no dudo en responder diciendo que "un equipo que está peleando la final de Copa no necesita motivación, más motivación que disputar finales no necesitamos".

Así mismo, habló de por qué su compañeros no intentaron más tiros de media distancia como el que hizo Juan Pablo Vargas y que terminó en el palo: "Era un partido difícil para hacer eso porque Pereira estaba muy metido atrás. La ventaja la teníamos que hacer por las bandas porque ningún jugador tenía espacio para rematar".

El próximo compromiso de Millonarios será este sábado 22 de octubre frente a Deportes Tolima y de ganarlo podrá asegurar su clasificación a los cuadrangulares.