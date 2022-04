Llinás y sus planes en el mercado de fichajes: "hay que esperar una buena oferta"

Millonarios se prepara para jugar en la noche de este jueves el partido de ida de la Copa Betplay ante Jaguares de Córdoba en el estadio El Campín. El equipo de Alberto Gamero espera regresar a la victoria tras caer en la pasada fecha de la liga local ante Deportivo Pereira.

Por tal razón, los hinchas del cuadro bogotano buscan que el estratega ponga nuevamente los jugadores habituales como lo es el caso del defensa Andrés Llinás que juego tras juego muestra su gran nivel, que al parecer ha despertado interés en otros clubes internacionales.

En el programa de Win Sports, Primer Toque el bogotano indicó que habló con diferentes agencias y tomó la decisión de que fuera “ICM Stellar Sports” para conseguir sus objetivos.

“Quiero jugar en el fútbol del exterior, pero primero hay que salir campeón y hacer las cosas bien. También hay que esperar una oferta buena para Millonarios y para mí”, dijo.

Por otra parte, recordó cómo fue su debut con los ‘embajadores’: “Yo tenía 17 años y me tocó de compañero de habitación a Fabián Vargas. El cambio se dio por él y fue muy impactante. Yo no esperaba jugar en ese partido. Yo estaba en Selección Bogotá, llegué el lunes y el miércoles me llamaron. Ese debut es cuando uno siente más presión".

Sobre la llegada del portero Álvaro Montero, Llinás señaló que “nos ha brindado muchas cosas importantes. Tiene mucha calidad y experiencia. Es muy importante para Millonarios, nos da mucha confianza en los entrenamientos y en los partidos. Eso es importante para los centrales. Es un líder que siempre está muy despierto y nos mantiene atentos".